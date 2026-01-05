Crans-Montana, primario Niguarda: “Situazione feriti estremamente seria, sarà una battaglia”

“Nelle prossime settimane avremo una vera propria battaglia per questi pazienti, dovremo andare verso ulteriori interventi chirurgici. Ne abbiamo già fatti tanti, ne abbiamo operati 6 immediatamente, 2 un pochino dopo e 2 sono attualmente in camera operatoria. Il problema è che le ustioni sono molto estese, abbiamo per tutti purtroppo anche un danno da inalazione di fumi velenosi e quindi avremo complicanze addirittura attese. È una situazione clinica estremamente seria”. Così Giampaolo Casella, direttore Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Niguarda di Milano, sui feriti nel rogo di Crans-Montana ricoverati all’ospedale milanese.

“La situazione è di 6 pazienti critici ricoverati in terapia intensiva e 5 in Centro Grandi ustioni. Dei 6 ricoverati in terapia intensiva, 3 sono in condizioni particolarmente critiche”, aggiunge Casella.