“Nelle prossime settimane avremo una vera propria battaglia per questi pazienti, dovremo andare verso ulteriori interventi chirurgici. Ne abbiamo già fatti tanti, ne abbiamo operati 6 immediatamente, 2 un pochino dopo e 2 sono attualmente in camera operatoria. Il problema è che le ustioni sono molto estese, abbiamo per tutti purtroppo anche un danno da inalazione di fumi velenosi e quindi avremo complicanze addirittura attese. È una situazione clinica estremamente seria”. Così Giampaolo Casella, direttore Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Niguarda di Milano, sui feriti nel rogo di Crans-Montana ricoverati all’ospedale milanese.
“La situazione è di 6 pazienti critici ricoverati in terapia intensiva e 5 in Centro Grandi ustioni. Dei 6 ricoverati in terapia intensiva, 3 sono in condizioni particolarmente critiche”, aggiunge Casella.
Crans-Montana, primario Niguarda: “Situazione feriti estremamente seria, sarà una battaglia”
