Crans-Montana, Meloni sui social: “Vicini a famiglie”

“Le immagini dell’arrivo in Italia delle vittime della tragedia di Crans Montana hanno colpito profondamente tutti noi. In questo momento di grande dolore desidero esprimere ancora una volta il mio cordoglio alle famiglie delle vittime, che con dignità e forza stanno affrontando un momento devastante. A voi va la nostra più sincera vicinanza”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

Crans-Montana, madre Giovanni Tamburi: “Meloni mi è stata vicina come una sorella”

“Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini e ringrazio tantissimo Giorgia Meloni, mi è stata vicina personalmente, dandomi tutto il suo appoggio come se fossi stata sua sorella. Da mamma a mamma, da cuore a cuore”. Lo ha detto a ‘Zona Bianca’ su Rete4 Carla Masiello, madre di Giovanni Tamburi, una delle giovani vittime della strage di Crans-Montana. “Chiedo rispetto da da parte dei leoni da tastiera perché questi ragazzi probabilmente non si sono neanche resi conto delle fiamme, sono ragazzini, giovani di 14-15-16 anni, probabilmente anche un adulto non se ne sarebbe accorto. Ma quello a cui tengo molto è ringraziare per la grande umanità il cardinale Zuppi, l’onorevole Lucia Borgonzoni e la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha avuto un’umanità incredibile”, ha spiegato. “Mi ha chiamato personalmente, aveva la voce che si sentiva rotta dal pianto. Si sentiva la sua sofferenza come mamma, mi ha veramente commossa e mi è stata vicina come non mai”, ha dichiarato. “Giovanni era il sole. E io non ho mai sentito Giovanni rimproverare qualcuno, dire una parola cattiva nei confronti di qualcuno. Aveva un senso della giustizia enorme. Era veramente un angelo e probabilmente il Signore l’avrà voluto tra gli angeli con sé. Io sono molto credente ed è la fede che mi dà la forza di andare avanti”, ha aggiunto.