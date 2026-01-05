Crans-Montana, Mantovano: "Giubileo finisce in momento tragico per Italia"

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano ha fatto un bilancio al termine del Giubileo, ricordando però i tragici avvenimenti di Crans Montana: “Finisce in un momento tragico per la nazione, mentre siamo qui il C130 si alza in volo da Sion per raggiungere l’Italia con le salme di sei ragazzi adolescenti. Tutto questo fa venire alla mente interrogativi sul senso della vita, della morte, del dolore. Fa ricordare anche i loro coetanei, le migliaia e migliaia di adolescenti che sono venuti qui per la Giornata Mondiale della Gioventù”.

“Credo ci sia un legame profondo tra questi eventi, rispetto ai quali le istituzioni hanno fatto soltanto il loro dovere. Hanno fatto in modo cioè che questo evento così profondo per tutti, anche per chi non ha fede, si svolgesse nel modo più civile, in condizione di sicurezza e con opere che lo hanno reso più fruibile”, conclude Mantovano.