Crans-Montana, l'arrivo della salma di Riccardo Minghetti a Ciampino

Il C-130 dell’Aeronautica militare con a bordo la salma di Riccardo Minghetti, il 16enne romano morto nel rogo di Crans-Montana in Svizzera la notte di Capodanno, è atterrato all’aeroporto di Ciampino. Ad accoglierlo il ministro degli esteri Antonio Tajani e quello dello sport Andrea Abodi, oltre al capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano e al prefetto di Roma Lamberto Giannini. Genitori e sorella di Emanuele hanno viaggiato con il feretro, mentre altri familiari hanno aspettato l’arrivo del convoglio in una sala dell’aeroporto.