Chieti, assalto a un portavalori sull’autostrada A14

Assalto a un portavalori nella mattina di oggi 5 gennaio sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, tra Ortona (Chieti) e Pescara sud in direzione Pescara. Sono rimaste coinvolte anche tre auto e un camion. Chiuso il tratto, mentre la polizia stradale lavora per fare piena luce sulla dinamica dei fatti. All’interno del tratto chiuso, prima del quale si registra 1 km di coda sull’uscita obbligatoria, il traffico è bloccato. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a Ortona e, dopo aver percorso la viabilità esterna, può rientrare in autostrada a Pescara Sud. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.