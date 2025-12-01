Reggio Calabria, assalto a portavalori: rubati due milioni di euro

Rapina a un portavalori questa mattina a Reggio Calabria sull’A2, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara in direzione nord. Intorno alle 6.30 una banda di malviventi ha messo in atto un’azione organizzata per bloccare il mezzo blindato che trasportava centinaia di migliaia di euro in contanti.

Secondo una prima ricostruzione, i criminali hanno posizionato più auto di traverso sulla carreggiata, incendiandole subito dopo, e hanno cosparso l’asfalto di chiodi per impedire qualsiasi possibilità di fuga al portavalori. I banditi hanno bloccato il traffico, quindi hanno aperto il fuoco – senza provocare feriti – e costretto il personale del furgone a consegnare il denaro. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, intervenuti insieme alle pattuglie della polizia.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: per i veicoli leggeri è scattata l’uscita obbligatoria allo svincolo di Scilla con rientro in autostrada a Bagnara, mentre i mezzi pesanti vengono temporaneamente stoccati presso lo svincolo di Campo Calabro. Indagini in corso per risalire ai responsabili.