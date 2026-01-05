Catania, tentato omicidio e porto abusivo armi: le immagini dei presunti criminali in azione

Oltre 50 carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza applicativa di custodia cautelare nei confronti di 5 soggetti, ritenuti responsabili, in concorso, di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. L’episodio, avvenuto nel mese di ottobre 2025, costituisce azione vendicativa ai danni del presunto autore del ferimento, avvenuto ad agosto 2025, del figlio di uno degli odierni arrestati ed elemento di spicco di uno dei clan di mafia operanti a Paternò.