domenica 4 gennaio 2026

Ultima ora

Catania, picchia figlio col cucchiaio di legno: fermato dopo video virale su TikTok

LaPresse
LaPresse

La Polizia di Catania ha fermato l’uomo che in un video sui social, diventato subito virale, si vede picchiare brutalmente un bambino con un cucchiaio di legno, offendendolo e dicendogli: “Mi devi ubbidire. Sono il padrone”. Il fatto è accaduto nel Quartiere San Cristoforo, in una zona popolare di Catania. Il bambino, che chiama papà l’uomo che lo picchia, appare a viso scoperto nel video e si vedono anche altre bambine. Il piccolo piange disperato e chiede di smetterla, ma l’uomo continua a picchiarlo e a urlargli contro.