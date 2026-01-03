Seggiovia bloccata, soccorsi 160 turisti in Trentino

Sono stati evacuati i 160 turisti che, poco dopo mezzogiorno, sono rimasti bloccati sulla seggiovia a due posti che da Ces arriva a Malga Valcigolera a una quota compresa tra i 1.600 e i 1.900 metri nella ski area di San Martino di Castrozza, in Trentino.

A causare il blocco dell’impianto, un guasto tecnico. “Mentre gli operatori delle stazioni di San Martino di Castrozza, Primiero e Caoria del Soccorso alpino e speleologico si recavano sul posto per occuparsi delle operazioni di evacuazione dell’impianto, insieme all’elicottero decollato da Trento e i vigili del fuoco di San Martino di Castrozza, il personale dell’impianto è riuscito a far girare la seggiovia in emergenza, permettendo di evacuare tutte le persone in maniera agevole dalla stazione di partenza e arrivo – informa il Soccorso alpino -. Le operazioni si sono concluse in poco più di un’ora. Pronti a intervenire 25 soccorritori delle stazioni locali e altri 20 dalle stazioni limitrofe di Fiemme, Moena e Tesino”.