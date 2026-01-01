Crans-Montana, direttore centro ustioni Niguarda: "Un caso ha lesioni più profonde e estese"

Tre ragazzi, tra cui due giovanissimi di 16 anni, sono arrivati all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasti coinvolti nella strage di Crans-Montana, in Svizzera. Nel locale Le Constellation Bar, nella stazione sciistica, è scoppiato un incendio causando decine di morti e centinaia di feriti. “Uno ha ustioni più profonde ed estese mentre per gli altri due sono più superficiali e meno estese. Non hanno subìto dei traumi per lo scoppio. Una mano di una ragazza è già stata operata”, ha detto Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore del centro ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano. “Sono attualmente ricoverati in parte in terapia intensiva, in parte al centro ustioni. Domani vedremo, magari per il meno profondo e meno complesso, di togliere il tubo, per gli altri due ho l’impressione che ci vorrà qualche giorno in più”.