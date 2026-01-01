Capodanno 2026, i fuochi d'artificio illuminano il cielo di Napoli

(LaPresse) Dal Lungomare a Piazza del Plebiscito, da Rotonda Diaz a Piazza Municipio esplode la festa nel cuore di Napoli per salutare l’arrivo del nuovo anno. Allo scoccare della mezzanotte, i fuochi d’artificio hanno illuminano il cielo del capoluogo campano. Forte entusiasmo tra i tantissimi che si sono riversati per le strade del centro della città che ancora una volta ha fatto registrare il record di presenze. Il Capodanno 2026 a Napoli si è trasformato in una festa ‘diffusa’ che ha accompagnato la città dal 29 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026, con appuntamenti musicali gratuiti in diversi quartieri della città.