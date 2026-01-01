Capodanno 2026, due 12enni feriti gravemente da botti a Milano: uno perde la mano



Nella tarda mattinata di oggi una pattuglia di carabinieri della Stazione Milano Crescenzago è intervenuta a Milano in via Alfonso Gatto a seguito di segnalazione del 118, poiché due minorenni – 12enni italiani – nel far esplodere un fuoco d’artificio, sono rimasti gravemente feriti. Uno dei due ha perso una mano ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda. L’altro ha riportato ferite penetranti al torace e alle gambe, ed è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale San Raffaele. Nessuno dei due risulta in pericolo di vita

Un bambino di nove anni è invece rimasto lievemente ferito alla mano destra ad Aversa, nel Casertano: potrebbe essere stato ferito da un petardo e non da un proiettile vagante, come comunicato in un primo momento. A seguito delle risultanze investigative raccolte dai militari dell’Arma anche attraverso l’acquisizione della certificazione medica all’ospedale di Aversa, risulterebbe infatti che la lesione alla mano del bambino non sia compatibile con una ferita da arma da fuoco, ma causata presumibilmente dalla deflagrazione di un petardo. Continuano le indagini dei carabinieri in merito all’ogiva rinvenuta e sequestrata in prossimità dell’incidente.