Roma, due bombe carta esplodono davanti a un bar di Fidene e in un condominio di Ostia

Due bombe carta sono esplose a Fidene Via Monte Sirino 14 nei pressi di un bar ha danneggiato le serranda e vetrata e due macchine parcheggiate. Ad Ostia invece in un condominio di case popolari via della Tortuga, intorno alle 23,40 davanti ad un portone diversi danni ai vetri del portone ed una finestra. Nello stesso palazzo, a fine ottobre, c’era stata già un esplosione che aveva provocato diversi danni. La zona è un ritrovo di pusher e poco distate si trova una piazza di spaccio di droga. Le indagini sono affidate al distretto di polizia di Fidene ed al distretto Lido, coordinati dalla procura della Repubblica di Roma.

Spari contro una casa ad Anzio

Due colpi di pistola sono stati sparati ieri sera in via Jenne, nel comune di Anzio, sul litorale a sud della Capitale. I proiettili si sono conficcati, uno su una grondaia e l’altro ha infranto il vetro della casa. Alcune schegge hanno ferito al braccio il proprietario che ha ricevuto dieci giorni di prognosi in ospedale. Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato di Anzio, coordinati dalla procura della Repubblica di Velletri.