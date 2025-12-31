Milano si prepara al 2026 tra speranze, bilanci e buoni propositi

Tra chi torna dai parenti, chi si organizza con gli amici per una fuga in montagna e chi invece passerà l’ultima notte dell’anno lavorando, i milanesi si preparano all’arrivo del 2026 con un mix di bilanci e desideri. In tanti raccontano che il 2025 è stato un anno positivo: “È andato meglio di quanto mi aspettassi”, dice una ragazza in centro, “Di quest’anno non butto via niente”, dice un altro ragazzo. A

ltri, con un sorriso un po’ più stanco, sperano che il nuovo anno porti salute, relazioni autentiche, momenti di leggerezza e per molti studenti l’immancabile laurea, c’è anche chi ammette di voler semplicemente imparare a volersi più bene. Tra luci e spumanti già in fresco, Milano si avvicina all’anno nuovo con il passo di sempre: concreto, un po’ frenetico, ma carico di aspettative.