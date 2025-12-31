Capodanno 2026: da Roma a Torino, da Firenze a Napoli e Milano. Cosa fare

Da Roma a Napoli, da Firenze alla Calabria fino a Bari passando per Torino. Il Capodanno 2026 sarà festeggiato nelle principali città italiane con feste e concerti, in piazza o al coperto. Unica grande assente Milano, dove per il sesto anno di fila l’iconica Piazza Duomo resterà in silenzio. Nonostante le poche settimane che mancano dal grande appuntamento con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Roma, il concerto al Circo Massimo

A Roma il meglio della musica italiana festeggerà l’arrivo del nuovo anno con un grande concerto (totalmente gratuito) al Circo Massimo. Tre i grandi protagonisti di questa edizione: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, artisti apprezzati dal pubblico e dalla critica che porteranno sul palco i successi che hanno segnato le loro carriere facendoli diventare dei veri e propri capisaldi della musica italiana, tra pop, rap e cantautorato. Opening act della serata sarà Nicolò Filippucci, neo vincitore di Sarà Sanremo che parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo tra le Nuove proposte con la sua ‘Laguna’. L’evento sarà condotto dalle voci di RDS Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro che guideranno romani, romane e turisti in questa notte speciale.

Napoli, a Piazza del Plebiscito con Elodie

A Napoli il Capodanno 2026 non si limita ad una singola serata, ma offre quattro giornate consecutive di eventi gratuiti che culmineranno l’1 gennaio, distribuiti tra il centro cittadino e le periferie. Il clou sarà la serata del 31 dicembre in Piazza del Plebiscito, con un concerto che vedrà la partecipazione straordinaria di Serena Brancale ed Elodie. Sul palco si esibiranno anche Gigi Finizio, LDA, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Daniele Decibel Bellini presentati da Francesco Mastrandea e Peppe Iodice. Nella vicina Piazza Municipio il contest DJ giovani proposte, l’evento con Claudio Cecchetto e Gigi Soriani. Alla Rotonda Diaz, invece, confermati Kenny Dope Gonzalez, DJ Spen, Janice Robinson, Simone Cavagnuolo, Gianluca Fiore, Paolo e Massimo Generale e Giovanni D’Apuleo. Nel cuore della notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, il cielo di Napoli si illuminerà dei colori dello spettacolo pirotecnico che si terrà a Castel dell’Ovo dalle ore 02.15.

Torino, l’elettronica dei Planet Funk all’Inalpi Arena

Il Capodanno a Torino si sposta al chiuso, ospite di due spazi iconici e prestigiosi: il 31 dicembre all’Inalpi Arena, per una grande notte di musica con artisti di primo piano della scena italiana e internazionale, il 1° gennaio al Teatro Regio, per il tradizionale concerto di musica classica. La serata del 31 sul palco le giovani irossa, gruppo nato dal contest Pagella Non Solo Rock e finalista del Torino Music Forum. Seguiranno le Bambole di Pezza, storica formazione rock-pop-punk tutta al femminile, attiva da oltre vent’anni e impegnata sui temi dei diritti e dell’uguaglianza di genere. La festa proseguirà con una delle realtà italiane più conosciute nel mondo, i Planet Funk, collettivo che da 25 anni segna la scena elettronica internazionale con album, collaborazioni e brani entrati nell’immaginario collettivo. Lo spettacolo continuerà anche dopo la mezzanotte, con Deejay Time Live, progetto dal vivo nato dallo storico format radiofonico creato da Albertino con Fargetta, Molella e Prezioso.

‘L’Anno che Verrà’ a Catanzaro

Anche il 31 dicembre del 2025 gli auguri della Rai avranno come sfondo la Calabria e le sue bellezze naturalistiche. La Regione bagnata da due mari vedrà infatti, per la terza volta, in questa occasione dal lungomare del capoluogo Catanzaro, la presenza de ‘L’Anno che Verrà’ condotto da Marco Liorni. Quest’anno, a guidare i telespettatori alla scoperta delle località più suggestive della Regione, ci sarà una testimonial d’eccezione, una cantautrice raffinata in veste di conduttrice, Nina Zilli, che si è lasciata coinvolgere dalle bellezze della Calabria e che sarà presente anche sul palco per eseguire alcuni dei suoi brani di successo. Il piatto forte della serata sarà come sempre il cast d’eccezione messo a punto per dare vita a una serata unica e originale: Serena Brancale, Massimo Ranieri, Anna Oxa, Sal da Vinci, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Rocco Hunt, Patty Pravo, Clementino, Nino Frassica e Los Plaggers Band con Gigi Rock, Nina Zilli, Neri per Caso, Settembre, Samurai Jay, Cecilia Gayle, Cugini di Campagna, Ice Mc, Ivan Cattaneo, Gazebo, Rosanna Fratello, Antonino e altri ancora.

Bari per un ‘Capodanno in Musica’

‘Capodanno in musica’ anche su Canale 5, dove Federica Panicucci e Fabio Rovazzi aspetteranno l’arrivo del nuovo anno con un grande spettacolo nella suggestiva Piazza Libertà di Bari. Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani: Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock e Welo. ‘Capodanno in musica’ sarà trasmesso sulle frequenze di Radio 101 e Radio Norba, radio partner del programma e neo entrata nella famiglia delle radio Mediaset.

Paola Iezzi, Tiromancino e Franco126 a Firenze

Anche a Firenze, un concerto in Piazza Santa Croce sarà l’evento clou per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. In diretta sui canali 501 e 251 di Sky e in streaming sul sito di Sky TG24, ad animare la serata saranno Paola Iezzi, cantautrice, musicista, produttrice discografica, deejay che ha segnato la musica pop italiana degli ultimi decenni e protagonista al tavolo dei giudici delle ultime due edizioni di X Factor; i Tiromancino, storica band guidata da Federico Zampaglione, da sempre capace di coniugare ricerca sonora e raffinatezza descrittiva; Franco126, una delle voci più riconoscibili e carismatiche del nuovo cantautorato indie; Sarafine, cantautrice e produttrice capace di coniugare sonorità elettroniche e pop in un mix originale ed esplosivo e due delle rivelazioni di X Factor 2025; Layana e Tomasi, apprezzati per la loro forza interpretativa nello show musicale di Sky. Ad aprire e chiudere l’evento, pensato per accogliere il pubblico e accompagnarlo fino al termine dei festeggiamenti, l’esclusivo DJ set di Lele Sacchi, che ha fatto scatenare e vibrare i migliori club in giro per il mondo.

Milano, festa ‘diffusa’ aspettando le Olimpiadi

E Milano? Neanche quest’anno ci sarà il concertone di Capodanno in Piazza del Duomo. Per il sesto anno di fila, compresi i due anni di stop a causa della pandemia, la giunta comunale del capoluogo meneghino ha deciso di non organizzare il tradizionale evento per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Le motivazioni quest’anno sono legate alle già presenti installazioni per le future Olimpiadi di Milano-Cortina attese per febbraio 2026, oltre che per motivi di sicurezza. Grande attenzione all’ordine pubblico, con l’accesso a Piazza Duomo che sarà limitato a 4.500 persone. In città comunque non mancheranno le feste e i party per tutte le tasche in varie location esclusive, locali e discoteche che saranno prese d’assalto da chi non avrà intenzione di restare a casa l’ultima notte dell’anno.