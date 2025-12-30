Intossicazione alimentare a Campobasso: sequestrata farina in casa vittime, ipotesi topicida

Continuano le indagini nell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Campobasso sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute tra la serata di sabato e la mattina di domenica all’ospedale Cardarelli in seguito a quella che viene sospettata come una gravissima forma di intossicazione alimentare.

Sequestro farina e cereali in casa vittime, ipotesi contaminazione veleno

Tra gli alimenti sequestrati nell’abitazione della famiglia a Pietracatella, figurano anche farina e cereali. L’appartamento resta sotto sequestro su disposizione della Procura di Campobasso, che coordina le indagini affidate alla Squadra Mobile. Secondo quanto riferito da fonti investigative, nella giornata di ieri la farina e prodotti cerealicoli sono stati prelevati alla presenza degli Ispettori dell’Ufficio Igiene e Prevenzione per essere sottoposti ad analisi finalizzate a verificare l’eventuale presenza di contaminazioni, anche di natura accidentale.

L’ipotesi topicida

Tra le ipotesi al vaglio vi è anche quella di un possibile contatto con veleno per topi, nell’ambito di una ricostruzione ancora in fase esplorativa. In particolare, gli inquirenti stanno verificando se possa avere avuto un ruolo una disinfestazione contro i roditori effettuata alcuni mesi fa in un mulino di Pietracatella che produceva farina anche per la famiglia coinvolta. Si tratta, viene precisato, di una delle diverse piste in esame, senza che al momento vi siano riscontri conclusivi. Le analisi riguarderanno complessivamente tutti gli alimenti sequestrati nella dispensa e nel frigorifero dell’abitazione, oltre agli avanzi dei pasti natalizi già prelevati nei giorni scorsi. Il materiale sarà esaminato a breve.



Non esiste ancora diagnosi sicura sui decessi



Sul fronte sanitario, l’ASReM ha ribadito che non esiste ancora una diagnosi certa sulle cause dei decessi. In una nota diffusa ieri sera, l’azienda sanitaria ha spiegato che l’ipotesi principale resta quella di una tossinfezione di natura ancora da identificare, non necessariamente alimentare. Non vengono infatti escluse cause chimiche o ambientali, anche legate a una possibile inalazione.Per individuare l’agente eziologico sono stati coinvolti il Centro antiveleni del Cardarelli di Napoli, l’Istituto Spallanzani di Roma e il Policlinico Gemelli, dove sono in corso anche test specialistici per escludere avvelenamenti da funghi. Le indagini proseguono su più fronti, in attesa degli esiti degli accertamenti scientifici e delle autopsie disposte dall’autorità giudiziaria che si svolgeranno domani, mercoledì 31 dicembre.

Stabili le condizioni del marito e padre delle vittime

Le condizioni di Gianni Di Vita, 55 anni, padre di Sara (15 anni) e marito di Antonella Di Ielsi (50), sono stabili. Il paziente è stato trasferito dall’Azienda sanitaria regionale del Molise all’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani ed è vigile. Lo rende noto lo stesso istituto romano, spiegando che l’uomo, ricoverato in Rianimazione per una sospetta Malattia a Trasmissione Alimentare (Mta), è vigile e continua a essere sottoposto ad accertamenti per definire le possibili cause del quadro clinico.Proseguono le indagini diagnostiche finalizzate a individuare l’agente responsabile della sospetta intossicazione. Resta inoltre ricoverata in reparto ordinario, a scopo precauzionale, la figlia maggiore di Gianni Di Vita, Alice (19 anni): le sue condizioni sono buone perché la ragazza non ha mai accusato sintomi, a differenza del resto della famiglia.