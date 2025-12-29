Valanga in Valle Aurina, morto escursionista

Un uomo è morto nel pomeriggio dopo essere stato travolto da una valanga avvenuta sul Riesernock, in Valle Aurina. Il distaccamento è avvenuto a circa 2.500 metri di altezza, sorprendendo una coppia di escursionisti che stava percorrendo il sentiero numero otto, denominato Arthur Hardegen. Secondo quanto riferito dai soccorritori, i due stavano rientrando da una gita in montagna quando è arrivata la slavina, poco dopo le 17. Illesa la moglie, che è stata solo sfiorata, mentre il marito è stato travolto e trascinato per circa 300 metri. Inutili i tentativi di salvarlo: sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino della Guardia di finanza con l’elicottero Pelikan 2 e Aiut Alpin, i Carabinieri e i Vigili del fuoco.

Valanga in Alta Val di Susa

Domenica 28 dicembre c’è stata un’altra valanga in Alta Val di Susa, in un tratto fuori pista del comprensorio di Claviere. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. A dare l’allarme era stato un maestro di sci.