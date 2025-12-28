Valanga in Val di Susa, nessuna persona coinvolta

Una valanga è avvenuta intorno alle 14 nel comprensorio di Claviere, in Alta Val di Susa, tra la zona delle piste e del fuori pista. Rientra l’allarme dopo che dalle prime indicazioni si è temuto che ci fossero persone coinvolte. Nessuno sarebbe rimasto sepolto dalla neve. Sul posto erano intervenuti gli elicotteri dei vigili del fuoco e del 118, oltre al Soccorso Alpino con cani e carabinieri sciatori. A lanciare l’allarme era stato un maestro di sci che ha detto ai soccorritori di aver visto due o tre persone nella zona dove poi è avvenuto lo smottamento nevoso. Al momento le ricerche e le operazioni di bonifica sono terminate e si può escludere la presenza di sciatori.

Lo smottamento in un tratto fuori pista

Dopo la valanga sono subito iniziate le operazioni di bonifica nel tratto dove si è verificata la valanga a Claviere, in Alta Val di Susa. Lo smottamento è avvenuto in un tratto fuori pista dove potrebbero essere passati degli sciatori. Alle operazioni hanno partecipat il Soccorso alpino con unità cinofile da valanga, i carabinieri sciatori, guardia di Finanza e vigili del fuoco, intervenuti con 2 squadre supportate dal nucleo volo elicottero Drago.

Questa mattina è morto un freerider romano di 31 anni, anche lui travolto da una valanga sulla Marmolada, che lo ha trascinato in un crepaccio.

Da ieri ricerche in corso per un’escursionista dispersa ad Agordo

Sono intanto in corso da ieri le ricerche di una escursionista di 65 anni, dispersa sul monte Framont, nel territorio di Agordo. L’allarme è scattato dopo la richiesta di soccorso inviata dal tablet della donna ai carabinieri. Sul posto operano vigili del fuoco, personale del soccorso alpino, dei carabinieri e del 118, che stanno effettuando la perlustrazione dei sentieri e delle aree impervie della zona.

Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è composto da personale specializzato in topografia applicata al soccorso, dronisti e operatori speleo-alpino-fluviali, supportati dall’elicottero del reparto volo di Venezia.