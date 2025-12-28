Travolto da valanga sulla Marmolada, morto 31enne freerider romano

Non ce l’ha fatta il freerider romano di 31anni che ieri pomeriggio è stato travolto da una valanga sulla Marmolada che lo ha trascinato in un crepaccio. Edoardo Conti è morto all’ospedale Santa Chiara di Trento dove era giunto in condizioni critiche.

Il giovane stava percorrendo un traverso a una quota di 2.700 metri circa, sotto Punta Rocca, quando un distacco valanghivo lo ha presumibilmente travolto, rovesciandolo oltre un balzo di roccia, in uno dei numerosi crepacci presenti. A dare l’allarme gli amici che si trovavano inizialmente con lui, ma che non avevano più sue notizie da circa mezz’ora. Complesse le operazioni di recupero e di bonifica della valanga.