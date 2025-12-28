Nel nodo di Firenze la circolazione dei treni, precedentemente sospesa, è fortemente rallentata dalle ore 20.30 per accertamenti dell’autorità giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona nei pressi di Firenze Rifredi. Lo riferisce Trenitalia. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti.
Treni, investimento a Firenze: fino a 100 minuti di ritardo su Alta Velocità, Intercity e Regionali
Una persona è stata investita nei pressi di Firenze Rifredi. Lo riferisce Trenitalia