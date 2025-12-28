Intossicazione alimentare, morte madre e figlia 15enne a Campobasso

Sono morte la mamma e la figlia di 15 anni rimaste probabilmente intossicate dopo una cena in famiglia a Pietracatella, in provincia di Campobasso. La ragazza, Sara Di Vita, è deceduta la notte scorsa presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, mentre la madre, Antonella Di Ielsi, 50 anni, è deceduta questa mattina intorno alle 11 nello stesso nosocomio. Entrambe erano ricoverate in terapia intensiva, mentre il padre, Giovanni di Vita, 55 anni, ex sindaco di Pietracatella è ricoverato ancora in un altro reparto. Il decesso dovrebbe essere dovuto a una intossicazione alimentare, non da pesce, come in una prima ipotesi, ma da funghi.

La famiglia si era sentita male dopo una cena consumata il 27 dicembre, recandosi in ospedale dove era stato escluso il botulino, venendo così rimandata a casa. I sintomi però erano peggiorati, costringendo al ricovero avvenuto ieri.

Acquisite le cartelle cliniche e disposta l’autopsia

Sospetta intossicazione alimentare. È l’ipotesi per cui è stata disposta, dalla procura della Repubblica di Campobasso, l’autopsia sui corpi delle due donne decedute all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Sulla tragedia indaga la polizia della Squadra Mobile della questura capoluogo molisano. Gli investigatori hanno acquisito le cartelle cliniche delle due donne e gli atti sugli accessi al pronto soccorso. Non si esclude l’avvelenamento da funghi ma rimangono aperte anche altre ipotesi che potrà confermare solo l’autopsia.

Asrem avvia indagine interna

L’Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha disposto una indagine interna per verificare e ricostruire quanto è successo all’ospedale Cardarelli di Campobasso dopo la morte delle due donne. Madre e figlia si erano recate, insieme al padre, in ospedale il 27 venendo rimandate a casa dopo che i medici avevano escluso il botulino: i sintomi erano poi peggiorati il giorno dopo. Ricoverate, madre e figlia sono morte a distanza di poche ore.

Sindaco Pietracatella: “Comunità sotto choc, annullati eventi”

Il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, “si è stretto attorno alla famiglia, la comunità è scossa e sotto choc, annullati tutti gli eventi e festeggiamenti” dopo la morte di Sara Di Vita 15 anni e Antonella Di Ielsi, 50 anni. Il padre e marito delle vittime resta ricoverato, mentre un’altra figlia non è andata in ospedale, non ha accusato sintomi ma, da quanto si apprende, non ha partecipato alla cena della Vigilia di Natale, momento in cui potrebbe essere avvenuta l’intossicazione.