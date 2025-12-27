Venezia, perseguita la ex: braccialetto elettronico per un 42enne

I carabinieri di Spinea, in provincia di Venezia, hanno applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico nei confronti di un 42enne per atti persecutori nei confronti della ex compagna. L’uomo, nonostante non abitasse più con la donna, ha iniziato a perseguitarla, suonando più volte il campanello e rifiutando di andarsene. Il 42enne dallo scorso luglio, dopo la fine della relazione, ha continuato a tempestarla di telefonate, anche a distanza di pochi secondi l’una dall’altra. Inoltre, si sarebbe presentato più volte sotto casa della vittima, suonando il campanello anche di notte e in un’occasione l’avrebbe anche seguita presso il luogo di lavoro e lungo la strada.