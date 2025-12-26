Roma, 23enne accoltellato a capolinea bus Cornelia: trasportato al Gemelli

Un ragazzo di 23enne originario del Marocco è stato accoltellato al polso e all’addome ieri sera a Roma, intorno alle 19 al capolinea degli degli autobus in Circonvallazione Cornelia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Madonna del Riposo. Il 23enne è stato trasportato dal 118 al Policlinico Agostino Gemelli ma non è in pericolo vita. Secondo un prima ricostruzione il responsabile dell’accoltellamento un cittadino straniero.