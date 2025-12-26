Pordenone, cade dalla seggiovia: grave 32enne

Un grave incidente si è verificato sulle montagne friulane, dove un uomo di 32 anni, residente a Mortara in provincia di Pavia, è rimasto seriamente ferito dopo una caduta dalla seggiovia. Il fatto è accaduto intorno alle 13, mentre il giovane stava scendendo a valle dopo il turno di lavoro. L’uomo, impiegato in una baita-ristorante situata in quota, era appena salito sull’impianto Tremol Uno, a circa 1.600 metri di altitudine. Secondo una prima ricostruzione, dei carabinieri, sarebbe stata una forte raffica di vento avrebbe che ha sollevato una rete di protezione che poi si sarebbe impigliata negli scarponi del passeggero, trascinandolo giù dal sedile. Il trentaduenne è così precipitato da un’altezza di circa dieci metri, finendo su base in cemento di un pilone di sicurezza. A causa delle condizioni meteo avverse non è stato possibile l’intervento dell’elisoccorso. I soccorsi sono arrivati via terra e l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Udine, dove è stato ricoverato in terapia intensiva con gravi traumi a torace, bacino e arti inferiori. Indagano i carabinieri.

La tragedia di Hertner la Vigilia di Natale

La vigilia di Natale l’ex calciatore della nazionale tedesca Sebastian Hertner era morto in un incidente simile, avvenuto sulle montagne di Savin Kuk, in Montenegro. L’atleta, in compagnia della moglie, è caduto con la seggiovia morendo nell’impatto. La donna ha riportato gravi ferite.