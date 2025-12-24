Cade con la seggiovia: muore il calciatore tedesco Hertner

Calcio tedesco in lutto. E’ morto a 34 anni Sebastian Hertner, ex giocatore di Stoccarda, Monaco 1860 e Schalke 04, che militava nell’ETSV Amburgo, nel campionato di quinta divisione in Germania. Secondo le prime ricostruzioni Hertner è precipitato da una seggiovia che si è staccata nel comprensorio di Savin Kuk, nel Montenegro. La moglie di Hertner, sotto shock dopo aver visto di persona morire il marito, ha riportato la frattura della gamba. Le autorità locali hanno chiuso l’impianto e avviato le indagini di rito.

La carriera di Hertner

Sebastian Hertner giocava come difensore ed era cresciuto nelle giovanili dello Stoccarda. Alle spalle aveva una lunga carriera tra Seconda e Terza divisione tedesca. In carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di TSV 1860 Monaco, Erzgebirge Aue e Darmstadt 98, collezionando numerose presenze nel calcio professionistico. Ancora in attività, Hertner era capitano dell’ETSV Amburgo, nell’Oberliga, la quinta divisione.

Il cordoglio dell’ETSV Amburgo

Il club ha annunciato la morte di Hertner con un post sui social: “È con grande tristezza che annunciamo oggi che il nostro capitano Sebastian Hertner è morto in un tragico incidente durante una vacanza. Siamo sconvolti e profondamente addolorati. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Sebastian”.