Maltempo, sindaco Ravenna: “Situazione migliora ma continuia monitoraggio”

“Nelle ultime ore la piena del fiume Lamone è continuata a defluire nel territorio a valle del Ponte dell’Albergone, a Mezzano siamo finalmente scesi in soglia arancione dopo la nottata trascorsa in soglia rossa. Oggi non sono previste precipitazioni significative, ma continueremo comunque a tenere monitorato il deflusso delle acque in tutti i corsi d’acqua del nostro Comune”. Così in un video su Facebook il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, aggiornando sulla situazione maltempo.

Le previsioni per le prossime ore, al Nord

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto solo sul settore centro-occidentale con precipitazioni diffuse e a carattere di rovescio in particolare sui settori occidentali di Piemonte e Liguria. Nevicate oltre i 400 metri sul Piemonte, Val d’Aosta e rilievi liguri; durante la prima parte del giorno si assorbirà la nuvolosità e cesseranno i fenomeni ovunque, dando spazio ad estese schiarite su tutte le regioni.

Al Centro e Sardegna

Centro e Sardegna: nuvolosità in lenta diminuzione e presente per lo più sulla dorsale appenninica e aree interne di Marche e Umbria, dove saranno ancora possibili piovaschi fino al tardo pomeriggio, ad eccezione delle Marche ove le precipitazioni cesseranno nel corso della mattinata; sul Lazio e zone pianeggianti toscane estese aperture; sulla Sardegna generalmente molto nuvoloso con fenomeni che potranno risultare anche temporaleschi su aree costiere orientali.

Al Sud e Sicilia

Sud e Sicilia: cielo irregolarmente nuvoloso con locali e sporadiche aperture, e la quasi totale assenza di fenomeni; dalle ore centrali avremo l’arrivo di nuove precipitazioni ad iniziare dal versante adriatico in estensione alle zone appenniniche. Anche sulla Sicilia nella stessa fascia oraria, aumento dell’instabilità con associati fenomeni anche temporaleschi specie sul settore orientale dell’isola.

Temperature, venti e mari

Temperature: massime in aumento su Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana; in diminuzione su Marche e zone appenniniche meridionali; senza variazioni significative sulle rimanenti aree.

Venti: da moderati a forti settentrionali sulla Liguria specie centrale e di ponente in attenuazione dal tardo pomeriggio. Da deboli a moderati nord-orientali sul medio e alto versante adriatico con residui rinforzi di bora sul Friuli Venezia Giulia. Moderati orientali sulla Sardegna, aree tirreniche, del basso versante adriatico e ionico, con locali ulteriori rinforzi sul nord Sardegna. Per lo più moderati dai quadranti meridionali sulla Sicilia e sud Sardegna. Deboli variabili a nord.

Mari: molto agitato il Mar di Corsica al largo con moto ondoso in calo dal tardo pomeriggio. Agitati il Mar Ligure nel settore meridionale e il Mar di Sardegna nel settore settentrionale. Tra il molto mossi o localmente mossi i restanti mari con tendenza ad attenuazione del moto ondoso sullo Ionio ed Adriatico dal primo mattino.