Roma, 45enne ferito al petto da uno sconosciuto: indagini in corso

Il fatto è accaduto in via Acqua Bullicante

Un uomo di 45 anni, poco prima di mezzanotte, si è presentato all’ospedale ‘Vannini’ di Roma con una ferita al petto. L’uomo, secondo quanto raccontato, sarebbe stato colpito con un oggetto appuntito da uno sconosciuto mentre passeggiava in via di Acqua Bullicante. Il gesto si sarebbe verificato dopo un diverbio per futili motivi. I carabinieri di Tor Pignattara indagano per fare piena luce su quanto successo.