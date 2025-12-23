Milano, maltrattamenti e violenza sessuale in Rsa a Parabiago: arrestato infermiere. Il video

Maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di almeno due ospiti di una Rsa di Parabiago, in provincia di Milano. Con questa accusa i carabinieri di Legnano hanno arrestato un infermiere 46enne, di origini peruviane. L’uomo è ora agli arresti domiciliari, misura nata dopo l’indagine condotta dalla Sezione Operativa del Nor di Legnano e diretta dalla Procura di Busto Arsizio.

Inquirenti: “Quadro di eccezionale gravità”

A far scattare il tutto la denuncia presentata ai carabinieri a ottobre da parte di alcuni familiari di una donna, di 82 anni, ospite della struttura sanitaria. In particolare, i familiari hanno raccontato che, nel corso degli ultimi mesi, avevano più volte riscontrato sull’anziana, completamente non autosufficiente, segni riconducibili a possibili violenze fisiche. Dopo le prime verifiche, è stata avviata un’articolata attività investigativa, comprensiva di attività tecniche svolte all’interno della struttura sanitaria. Le indagini hanno consentito di far emergere un quadro che gli inquirenti definiscono di eccezionale gravità.

L’infermiere, dipendente della struttura, avrebbe più volte commesso violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti di due ospiti della struttura. Le violenze avvenivano, nella quasi totalità dei casi, quando il 46enne era solo con le vittime, approfittando della loro situazione di totale incapacità.