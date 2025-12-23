‘Lista stupri’, preside ‘Giulio Cesare’ avvia indagini con analisi foto e video

Istruttoria interna con l’analisi di foto e video, ma anche tramite dichiarazione scritte di docenti, personale Ata e anche degli studenti, oltre a eventuali verbali dalle autorità. È la decisione presa dal Collegio dei docenti del liceo Giulio Cesare di Roma in merito alla occupazione dell’istituto avvenuta nei giorni dal 16 al 19 dicembre e dopo la quale è stata trovata una seconda “lista stupri” con anche due nomi di docenti. Per gli studenti riconosciuti come organizzatori, partecipanti o presenti durante l’occupazione arriverà il 5 in condotta, “valutazione che sarà correlata ai singoli comportamenti”. Inoltre per l’anno scolastico corrente, gli stessi non parteciperanno ai viaggi di istruzione, agli stage linguistici, al viaggio a Siracusa per la visione delle tragedie nell’ambito del progetto INDAgando, alla mobilità studentesca Erasmus”. Agli stessi che hanno partecipato Progetto CWMUN non verranno riconosciute le ore di FSL né crediti formativi né saranno considerati presenti ‘fuori aula’ bensì assenti”.