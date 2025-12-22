Spari contro squadra ciclisti, paura in Val d’Adige

Paura per alcuni ciclisti della Sc Padovani Polo Cherry Bank che, nel corso di un allenamento in Val d’Adige, si sono visti sfiorare da alcuni colpi di pistola. Come riportato sul sito della società ieri mattina durante l’allenamento i ciclisti sono stati affiancati da un’auto da cui sono partiti i colpi da arma da fuoco. Gli atleti hanno avuto appena il tempo di abbassarsi per lo spavento, poi l’auto è scappata via senza lasciare alcuna traccia. “La zona del Lago di Garda è una delle più ospitali e adatte per allenarsi in questo periodo. Ogni giorno tracciamo con cura e attenzione i percorsi di allenamento per evitare le principali arterie di comunicazione e gli orari di maggior traffico, non a caso ci eravamo spostati in Val d’Adige, su una strada scorrevole e piuttosto ampia che di sabato è libera dal traffico pesante. I nostri atleti indossano del vestiario visibile e hanno sulle proprie bici le luci per farsi notare dagli automobilisti. Abbiamo seguito i ragazzi dal primo all’ultimo chilometro, ogni tanto con l’ammiraglia diamo la possibilità agli autisti di sorpassare, però serve maggior rispetto” ha detto il ds Dimitri Konychev.