Roma, rapina con insulti a sfondo razziale: tre arresti

I carabinieri di Grottaferrata, in provincia di Roma, hanno arrestato tre persone, 1 in carcere, 2 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, gravemente indiziati, a vario titolo, di rapina aggravata. L’attività di indagine, svolta attraverso la minuziosa analisi degli impianti di videosorveglianza comunali e l’ascolto di testimoni, ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine al fatto che i tre sarebbero gli autori di una rapina ai danni di un uomo di origini bengalesi di 23 anni, avvenuta la notte del 2 novembre 2025, a Grottaferrata, in via Garibaldi. L’uomo aveva denunciato ai militari che, nel rientrare a casa, dopo aver trascorso una serata in un locale, unitamente ad alcuni connazionali, era stato aggredito da tre soggetti sconosciuti, i quali, dopo averlo improvvisamente raggiunto, gli avevano prima rovesciato un bicchiere di birra addosso e successivamente inveendo nei suoi confronti con la frase “bangladini di m…”, afferrandolo per il collo e sferrandogli diversi pugni in tesa, anche dopo averlo fatto rovinare a terra, previa minaccia con una pistola e un coltello, gli avevano asportato il portafogli. Uno dei tre destinatari del provvedimento, quello per cui il Gip ha disposto la custodia in carcere, risulta avere precedenti, relativi a condotte analoghe a quella per cui si procede.