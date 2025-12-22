Delitto Garlasco, Sempio: “Non ho ucciso Chiara Poggi”

Lei ha ucciso Chiara Poggi? “No”. Lo dice Andrea Sempio ospite di ’10 Minuti’, trasmissione condotta da oggi fino al 4 gennaio da Alessandro Sallusti su Retequattro. Sempio, nel corso dell’intervista, parla anche di Alberto Stasi: “Allora, che io pensi ad Alberto Stasi di per sé no. Ovviamente, il fatto che mettano in dubbio il fatto che lui possa essere innocente ti fa riflettere e dire: ‘Ok, e se mi trovassi in una stessa condizione?’ Io sto rischiando di andare verso quella condizione. Quindi ovviamente rifletti su questa cosa, non pensando direttamente a lui, ma pensando se dovesse capitare a me, vista la mia situazione, di ritrovarmi io magari in galera da innocente. Quindi quello ti stimola ovviamente delle riflessioni”.