Salerno, accoltella donna e si lancia dalla finestra: uccisa 40enne a Cava de’ Tirreni

Femminicidio nel Salernitano: accoltella una donna di 40 anni a Cava de’ Tirreni e si getta dalla finestra, morendo sul colpo. L’aggressore, un uomo di 40 anni, l’ha colpita intorno alle 16.30. La donna è morta dopo essere stata soccorsa in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I due non erano conviventi.