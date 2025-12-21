Roma, 25enne ucciso a coltellate al Trullo: 3 persone fermate

Un 25enne di origini montenegrine, Demir Orahovac, è morto nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma dopo essere stato accoltellato ieri sera, sabato, in viale Ventimiglia al Trullo, nella zona sud-ovest della Capitale. L’uomo ha perso la vita dopo essere stato colpito ai reni e alla schiena con numerosi fendenti. I Carabinieri della compagnia Roma Eur avevano fermato, già nella serata di ieri, tre persone sospettate di essere tra gli aggressori: si tratta di padre e figlio di 48 e 25 anni e di una terza persona di 37 anni, tutti e tre italiani.