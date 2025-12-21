Accesso Archivi

Novara, trovato morto Dario Cipullo: il 16enne era scomparso dopo una cena con gli amici

Una foto di Dario Cipullo (immagine Instagram)
Del giovane non si avevano tracce da venerdì sera

In provincia di Novara un ragazzo di 16 anni è stato ritrovato senza vita dopo essere scomparso venerdì sera in seguito a una cena con amici. Dario Cipullo, questo il nome del 16enne, è stato trovato all’interno del canale Cavour ad Agognate, poco distante dalla sua abitazione. L’allarme era scattato quando i genitori non l’avevano visto rientrare a casa dopo aver trascorso la serata con gli amici. Le ricerche, partite immediatamente, hanno coinvolto i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale.

