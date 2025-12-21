Novara, trovato morto Dario Cipullo: il 16enne era scomparso dopo una cena con gli amici

In provincia di Novara un ragazzo di 16 anni è stato ritrovato senza vita dopo essere scomparso venerdì sera in seguito a una cena con amici. Dario Cipullo, questo il nome del 16enne, è stato trovato all’interno del canale Cavour ad Agognate, poco distante dalla sua abitazione. L’allarme era scattato quando i genitori non l’avevano visto rientrare a casa dopo aver trascorso la serata con gli amici. Le ricerche, partite immediatamente, hanno coinvolto i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale.