Pedina e violenta due minorenni a Milano: arrestato un 19enne

Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato dai carabinieri di Milano per violenza sessuale nei confronti di due minorenni che sarebbero avvenute a Bussero il 12 agosto 2025 e a Milano il 10 settembre sempre di quest’anno. I militari del Nucleo operativo Milano Porta Monforte hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal gip di Milano su richiesta della Procura.

Gli investigatori avrebbero individuato il “modus operandi” dell’arrestato che in entrambi i casi avrebbe individuato la propria “preda” nelle stazioni della metropolitana linea verde di Gorgonzola e di Crescenzago. Avrebbe iniziato un “pedinamento discreto” delle due giovani di 15 e 16 anni fino alle loro abitazioni dove, una volta aperto il portone di casa, sarebbero state assalite. In entrambi i casi il 19enne era a bordo di un “monopattino elettrico con dei dettagli di colore arancione brillante” e avrebbe indossato “un cappellino da baseball verde”. Oggetti di cui è stato trovato in possesso, come di alcuni indumenti usati durante le violenze, nel corso delle perquisizioni e che hanno contribuito a identificarlo perché li avrebbe usati anche per recarsi a lavoro.