Caso Orlandi, una donna indagata per false informazioni al pm

Le indagini sulla scomparsa della cittadina vaticana, avvenuta il 22 giugno 1983 quando aveva 15 anni, sono state riaperte nel 2023

Una donna è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Roma nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Le sarebbe contestato il reato di false informazioni al pubblico ministero. Le indagini sulla scomparsa della cittadina vaticana, avvenuta il 22 giugno 1983 quando aveva 15 anni, sono state riaperte nel 2023 dalla Procura di Roma e sono condotte dai carabinieri del nucleo investigativo della Capitale.

Le indagini alla Casa del Jazz

Di recente si erano sollevate le ipotesi che il corpo di Emanuela Orlandi si potesse trovare alla Casa del Jazz, punto di riferimento della cultura romana all’inizio di via Cristoforo Colombo, sorta su un bene confiscato alla criminalità organizzata. Gli inquirenti hanno iniziato a ispezionare gallerie sotterranee mai esplorate prima nell’ambito delle indagini sulla scomparsa del giudice Paolo Adinolfi, avvenuta misteriosamente 31 anni fa. “Tempo fa parlai con un ex magistrato che stava facendo delle ricerche e che mi disse che proprio lì poteva nascondersi il corpo di mia sorella. Lui ne era abbastanza convinto”, aveva detto a LaPresse il fratello Pietro Orlandi.