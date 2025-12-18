Ndrangheta, ridotta a 7 anni e 8 mesi pena a ex parlamentare Pittelli

Pena ridotta in appello per Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia e avvocato penalista, imputato nel maxi-processo ‘Rinascita Scott’ contro le cosche di ‘ndrangheta del Vibonese. La Corte d’Appello di Catanzaro, riunita nell’aula bunker di Lamezia Terme, ha rideterminato la condanna a 7 anni e 8 mesi di reclusione, rispetto agli 11 anni inflitti in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa e rivelazione di segreto d’ufficio.