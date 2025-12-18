Milano, aggredisce una donna e le strappa orecchini con diamante: arrestato

Arrestato dalla Polizia di Stato a Milano un 59enne ritenuto responsabile di una rapina lo scorso 29 settembre in viale di Porta Vercellina: è stato identificato come l’uomo che in quella data aveva aggredito una donna in auto strappandole via con violenza due orecchini con diamante dal valore di 100mila euro. Eseguita nei suoi confronti, da parte della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano (Settimo Dipartimento), un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per il reato di rapina aggravata.

La rapina e le indagini

Lo scorso 29 settembre la vittima, una 49enne cittadina italiana ma residente negli Stati Uniti, dopo aver parcheggiato la propria auto per accompagnare la figlia minorenne a una lezione di pilates, è stata aggredita dall’uomo, che ha aperto la portiera per introdursi con violenza nell’abitacolo e, dopo averla immobilizzata bloccandole il viso con la forza, le ha sottratto i preziosi orecchini per poi fuggire a bordo di uno scooter. Gli investigatori dei Falchi della Squadra Mobile hanno avviato gli accertamenti anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, riuscendo così a ripercorrere la via di fuga del rapinatore e trovando lo scooter. È stato così possibile identificare il responsabile, che è stato arrestato lunedì pomeriggio in zona San Siro.