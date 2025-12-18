Delitto Garlasco, legale Sempio: "Per noi Dna giuridicamente inutilizzabile"

“Oggi verrà messo il suggello su perizie che peraltro sono state depositate e lette. Non sappiamo se il giudice concederà ai periti e ai consulenti di illustrare le proprie conclusioni, potrebbe anche evitarlo perché la documentazione ci è stata data per tempo. Il suggello su un dato probatorio già compiuto”. Lo ha detto Liborio Cataliotti, avvocato difensore di Andrea Sempio, prima di entrare in tribunale a Pavia per l’incidente probatorio sul delitto di Garlasco, quando, il 13 agosto 2007, fu uccisa Chiara Poggi. “La nostra linea è che pur avendo la dottoressa Albani fatto il possibile e lavorato egregiamente – ha affermato – c’è un vulnus di partenza cioè il fatto che il dato non è stato replicato con uguale risultato e questo rende la comparazione e cioè l’uso di quei reperti per identificare quantomeno la linea genitoriale rende il risultato giuridicamente inutilizzabile”.