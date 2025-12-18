Askatasuna, idranti sugli attivisti davanti al centro sociale di Torino

Idranti sugli attivisti che da stamani sono in presidio davanti alla sede del centro sociale Askatasuna, in corso Regina Margherita, a Torino. All’alba di giovedì, le forze dell’ordine hanno avviato prima le perquisizioni e in seguito lo sgombero dell’immobile. “È chiaro che il governo voglia colpire il movimento per la Palestina e voglia attaccare le lotte sociali. La risposta che seguirà dovrà essere compatta e rispedire al mittente i tentativi di intimidire chi ha capito che si può contare, che insieme si possono trasformare le scelte politiche”, fanno sapere gli attivisti del centro sociale.