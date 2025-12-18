Askatasuna, idranti sugli attivisti davanti al centro sociale di Torino

Accesso Archivi

Idranti sugli attivisti che da stamani sono in presidio davanti alla sede del centro sociale Askatasuna, in corso Regina Margherita, a Torino. All’alba di giovedì, le forze dell’ordine hanno avviato prima le perquisizioni e in seguito lo sgombero dell’immobile. “È chiaro che il governo voglia colpire il movimento per la Palestina e voglia attaccare le lotte sociali. La risposta che seguirà dovrà essere compatta e rispedire al mittente i tentativi di intimidire chi ha capito che si può contare, che insieme si possono trasformare le scelte politiche”, fanno sapere gli attivisti del centro sociale.