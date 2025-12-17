Pesaro e Urbino, operaio schiacciato da camion: è grave

Questo pomeriggio un operaio è rimasto schiacciato da un camion mentre scaricava delle balle di fieno nell’alto Montefeltro, a Caprazzino di Sassocorvaro Auditore, in provincia di Pesaro e Urbino. L’uomo, lavoratore autonomo di 66 anni, mentre stava scaricando la merce in un’azienda di foraggi si è accorto che il mezzo si era sfrenato e, mentre saliva per bloccarlo, è rimasto schiacciato tra il camion e il muro, procurandosi schiacciamenti a livello del bacino. E’ stato portato in ospedale. Le sue condizioni risultano gravi ma non è in pericolo di vita.