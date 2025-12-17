Napoli, 48enne ucciso in un agguato in strada: indagini in corso

I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della stazione di San Vitaliano, sono intervenuti in provincia di Napoli a Scisciano, in via G. Garibaldi, all’altezza del civico 50, per un agguato. A terra, senza vita, un uomo di 48 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava in sella al propri o scooter SH quando sarebbe stata affiancata da ignoti a bordo di un altro mezzo. Gli aggressori avrebbero esploso diversi colpi d’arma da fuoco prima di darsi alla fuga. Sul posto anche i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Indagini in corso.