Firenze, smantellata organizzazione traffico di droga: 9 arresti

Un’operazione della Guardia di Finanza contro un’organizzazione italo-albanese dedita al traffico di droga ha portato all’arresto di nove persone tra le province di Firenze e Siena. Otto indagati sono finiti in carcere e uno agli arresti domiciliari, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Firenze.

L’inchiesta, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Firenze e dallo SCICO, ha portato alla scoperta di un network criminale strutturato e autonomo, con basi operative in Toscana e canali di approvvigionamento in Lombardia.

Le indagini sono partite nel 2023 dal sequestro di 20 chili di cocaina a San Gimignano. Secondo gli investigatori, il gruppo aveva una struttura di tipo familiare, utilizzava sistemi di comunicazione criptati e sofisticati meccanismi di difesa per eludere i controlli. I vertici, due cittadini albanesi residenti tra Castelfiorentino e Colle Val d’Elsa, gestivano strategie, stoccaggi, prezzi e destinatari della droga. I sodali curavano trasporto e distribuzione, anche sfruttando attività di trasporto merci su strada per simulare consegne. La droga veniva nascosta in pacchi e recapitata fingendo spedizioni di una nota compagnia internazionale.

Nel corso delle indagini sono stati sequestrati complessivamente 36 chili di sostanze stupefacenti e arrestati in flagranza tre soggetti. In corso ulteriori perquisizioni nelle province interessate.