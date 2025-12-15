Rimini, scontro auto-scooter: 18enne muore mentre va a scuola

La vittima era a bordo del motorino: con lei un’amica che è rimasta ferita

Una ragazza di 18 anni è morta in uno scontro stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7.30, a Sant’Arcangelo di Romagna, in località Marecchiese, in provincia di Rimini. La giovane era alla guida di uno scooter, un Honda Sh 125, quando è avvenuto lo scontro con un’automobile, guidata da una donna di 79 anni.

La 18enne deceduta si stava recando a scuola in compagnia di una sua amica, coetanea, al momento ricoverata in prognosi riservata nel Bufalini di Cesena. Secondo le prime informazioni, la conducente dell’auto stava svoltando a sinistra per entrare in una traversa quando lo scooter si è scontrato contro la vettura, forse perché in fase di sorpasso. Sono in corso gli accertamenti della polizia stradale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.