Pozzuoli, scontro scooter-auto: morto un 16enne

Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Il 16enne era a bordo di uno scooter insieme a un 17enne quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto nella zona di Arco Felice.

Il 16enne è morto sul colpo mentre il 17enne è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Santa Maria delle Grazie in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale di Pozzuoli impegnata nella ricostruzione dell’accaduto.

Questa mattina in un incidente analogo a Rimini è morta una 18enne mentre andava a scuola.