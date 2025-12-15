Marche, Consiglio: politiche sociali e sicurezza nella seduta del 16/12

All’ordine del giorno interrogazioni e interpellanze su politiche sociali, sicurezza e gestione dei rifiuti. Serie di mozioni abbinate in materia di violenza di genere e diffusione della cultura del consenso libero e consapevole. Diretta streaming dei lavori sulla pagina web del Consiglio regionale.

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 16 dicembre a partire dalle ore 10. Apertura dei lavori dedicata alle interrogazioni e alle interpellanze in materia di politiche sociali, sicurezza e gestione dei rifiuti. In coda un pacchetto di proposte di mozione su violenza di genere e diffusione della cultura del consenso libero e consapevole. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

L’ordine del giorno

1) Interrogazioni:

· n. 13 a iniziativa del Consigliere Rossi “Caso xxxxxx. Sottrazione internazionale di minori”;

· n. 15 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Grave carenza di personale medico presso il reparto di Medicina dell’Ospedale di Pergola (PU) e rischio per la continuità assistenziale”;

· n. 16 a iniziativa del Consigliere Nobili “Riattivazione dell’Osservatorio regionale sul disagio adolescenziale e giovanile”;

· n. 22 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mastrovincenzo, Cesetti, Piergallini, Vitri, Mancinelli “Chiusura del mattatoio comunale di Macerata”;

· n. 24 a iniziativa del Consigliere Caporossi “Disagio economico dei farmacisti dipendenti delle aziende private”;

· n. 28 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Determina n. 317/25 del Direttore Generale AST Fermo – Assunzione Giornalista Pubblico presso AST Fermo”;

· n. 35 a iniziativa del Consigliere Ausili “Nuovo Ospedale Materno Infantile G. Salesi di Ancona”;

2) Interpellanze:

· n. 3 a iniziativa del Consigliere Nobili “Proroga della DGR n. 1053/2024 e adozione del prezziario regionale per gli ausili rientranti nelle Tecnologie Assistive Digitali (classi 22 e 24 – elenco 2B del DPCM 12/1/2017). Profili di illegittimità, criticità applicative e ricadute sui diritti delle persone con disabilità nella Regione Marche”;

· n. 4 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Piergallini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Catena, Cesetti “Attuazione delle politiche di sicurezza nella Regione Marche”;

· n. 5 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Politiche regionali sulla gestione dei rifiuti”;

3) Mozione n. 8 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini, Nobili, Mangialardi, Vitri, Caporossi, Seri, Cesetti “Rapporto sulla violenza di genere nella Regione Marche – anno 2024”. Rafforzamento delle politiche regionali e impegno per la diffusione della cultura del consenso libero e consapevole”;

Mozione n. 11 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Riconoscimento del reato di femminicidio e condanna di ogni tentativo volto a edulcorare o sminuire l’importanza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”;

Mozione n. 16 a iniziativa dei Consiglieri Luconi, Battistoni, Putzu, Cardilli, Borroni, Ausili, Assenti, Barbieri, Baiocchi, Marcozzi, Marconi, Sebastiani, Marinelli, Rossi “Violenza di genere: ulteriore rafforzamento delle politiche regionali di contrasto e prevenzione”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

4) Mozione n. 10 a iniziativa dei Consiglieri Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri, Caporossi, Nobili, Ruggeri e Seri “Finanziamento del Trasporto Pubblico Locale – Risorse regionali”.

5) Mozione n. 5 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Piergallini “Taglio del Governo al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e al Fondo morosità incolpevole. Richiesta stanziamento regionale”;

6) Mozione n. 6 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Nuovo impulso al Piano Regionale Amianto”;

7) Mozione n. 7 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della ZES nelle Marche”;

8) Mozione n. 15 a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Seri “Contrarietà alla Nuova PAC 2028/2034”;