Molise, chiesto il processo per il governatore Roberti

La Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso, in Molise, ha chiesto il rinvio a giudizio per 44 persone coinvolte nell’inchiesta ‘Memory’, che ipotizza un sistema di corruzione e traffico illecito di rifiuti con collegamenti alla criminalità organizzata pugliese. Tra gli imputati anche il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, accusato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio.

Secondo la ricostruzione della Dda, Roberti – all’epoca dei fatti sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso – avrebbe favorito l’azienda Energia Pulita Srl nell’ottenimento di autorizzazioni e affidamenti pubblici in cambio di favori personali, tra cui l’assunzione della moglie Elvira Gasbarro (anche per lei è stato chiesto il rinvio a giudizio) e l’affidamento di lavori a imprese ritenute compiacenti.

Il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, emesso dal Gup del Tribunale di Campobasso, stabilisce che il procedimento si aprirà il prossimo 22 gennaio 2026, alle ore 9.30 presso l’Aula Udienze del Palazzo di Giustizia. La Procura contesta a vario titolo i reati di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, riciclaggio, smaltimento illecito di rifiuti, corruzione e falsificazione di documenti.

L’inchiesta coinvolge esponenti della criminalità foggiana, imprenditori, tecnici, professionisti e funzionari pubblici. La posizione del governatore Roberti resta distinta da quella dei soggetti accusati di reati di stampo mafioso. Roberti nei mesi scorsi ha depositato una memoria difensiva e respinto ogni addebito.