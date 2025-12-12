Diana Canevarolo morta a Vicenza, il legale: “Ferita compatibile con corpo contundente”

Una ferita alla testa che, secondo il legale della famiglia, non sarebbe compatibile con una semplice caduta. È uno degli elementi al vaglio degli investigatori sulla vicenda di Diana Canevarolo, la donna di 49 anni trovata agonizzante alle 5.30 del 4 dicembre davanti alla sua abitazione di via Zara, a Torri di Quartesolo, nel Vicentino, e morta due giorni dopo all’ospedale San Bortolo. Le indagini sono in corso e il procedimento è stato aperto per omicidio volontario, al momento a carico di ignoti.

“Per conoscere gli esiti ufficiali dell’autopsia serviranno circa 60 giorni – spiega a LaPresse l’avvocato Cesare Dal Maso, che assiste il compagno e il figlio della vittima – ma ho assistito all’esame e, captando alcune osservazioni del medico legale, ho notato una ferita lacero-contusa importante nella parte inferiore sinistra del cranio. A mio parere, potrebbe essere compatibile con un colpo inferto da un corpo contundente”. Il legale riferisce inoltre che il procuratore ha conferito l’incarico specificando che si procede ai sensi dell’articolo 575 del codice penale, ovvero per omicidio volontario, pur senza formulare un capo di imputazione formale.

Tra le ipotesi al vaglio, anche quella di un’aggressione. “Qualche giorno prima – aggiunge Dal Maso – la signora aveva trovato dei ladri nel cortile di casa e li aveva messi in fuga”. Nella notte del 4 dicembre, poi, un testimone ritenuto attendibile avrebbe sentito delle urla. “Si è svegliato per motivi personali ed è uscito dalla porta di casa – racconta il legale – ha sentito un uomo adulto, presumibilmente sui cinquant’anni, urlare e bestemmiare in dialetto veneto“. Un dettaglio che, secondo l’avvocato, porterebbe ad escludere il compagno della vittima, Vincenzo Arena, di origini napoletane. “Il fatto – conclude – sarebbe avvenuto intorno alle tre di notte, orario compatibile con il possibile ferimento della donna”.