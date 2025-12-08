Terni, due donne stuprate dentro centri estetici: arrestato il titolare

La polizia di Stato di Terni ha arrestato un 34enne straniero accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di due giovani donne, episodi che si sarebbero verificati all’interno di due centri estetici di proprietà dell’indagato. La squadra mobile ha dato esecuzione venerdì a un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip di Terni. Ad agosto era stato stato arrestato ai domiciliari un dipendente dell’uomo con la stessa identica accusa formulata da una terza vittima. Dopo l’arresto del suo collaboratore il 34enne aveva fatto perdere le proprie tracce rientrando probabilmente nel Paese di origine e rendendosi irreperibile.

Gli investigatori della mobile hanno ricostruito i suoi spostamenti individuando il probabile momento del rientro in Italia e venerdì lo hanno firmato in centro a Terni senza che l’uomo opponesse resistenza. L’inchiesta era partita dalla denuncia di due giovanissime ragazze e dagli approfondimenti realizzati con pedinamenti, testimonianze e acquisizioni di documenti ne è emerso un quadro coerente con quanto riferito da altre vittime. Le donne venivano avvicinate con pretesti professionali e indotte a entrare nei negozi per un trattamento estetico dove si consumavano le violenze. Per entrambi gli esercizi commerciali il Questore di Terni ha disposto la sospensione della licenza.